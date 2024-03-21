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        Kars'ın karla kaplı köyleri dronla görüntülendi

        Kars'ta ilkbaharda etkili olan yoğun karla beyaza bürünen köyler, dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 11:47 Güncelleme: 21.03.2024 - 11:47
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        Kars'ın karla kaplı köyleri dronla görüntülendi
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        Kars'ta ilkbaharda etkili olan yoğun karla beyaza bürünen köyler, dronla görüntülendi.

        Kentte günlerdir etkili olan yoğun yağış sonucu, özellikle yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

        Kars-Göle kara yolu üzerindeki birçok köy, tekrar beyaza büründü.

        Öte yandan, Susuz ilçesi Keçili köyü yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Bölgeye sevk edilen İlçe Özel İdaresine ait iş makinesi, yol açma çalışması sırasında kara saplandı. İş makinesinin traktör yardımıyla çekilememesi üzerine köye greyder sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmada, kara saplanan iş makinesi kurtarıldı.

        Keçili köyü sakinlerinden Emrecan Okumuş, her martta bölgeye kar yağdığını belirterek, "Burada rakım yüksek olduğu için kış sert geçiyor. Yaklaşık 3-4 ay boyunca yoğun kar yağışımız oluyor, inşallah nisanda biraz nefes alırız. Köy yolumuz kapanmıştı, karla mücadele ekipleri geldi, onlar da kara saplandı." dedi.

        Beyaza bürünen köyler, dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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