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        Kars'ta leylekler çayırlarda beslenirken görüntülendi

        Türkiye'nin en soğuk illerinden Kars'a ilkbaharda gelen leylekler, yavrularıyla çayırlık alanda beslenirken görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 11:48 Güncelleme: 31.07.2024 - 11:48
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        Kars'ta leylekler çayırlarda beslenirken görüntülendi
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        Türkiye'nin en soğuk illerinden Kars'a ilkbaharda gelen leylekler, yavrularıyla çayırlık alanda beslenirken görüntülendi.

        Baharın müjdecisi leylekler, mart ayından itibaren bölgeye gelerek elektrik direklerinin üzerinde, bazı bina çatılarında yuva yaparak üremelerini gerçekleştiriyor.

        Nisan ve mayıs aylarında yumurtlayan leylekler, dişi ve erkek dönüşümlü olarak yaklaşık 34 gün kuluçkada yattıktan sonra 2-4 yavruyu büyütüyor.

        Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünde yavrularını büyüten leylekler, çayır otlarının biçilmeye başlamasıyla avlanma mesaisine başladı.

        Traktörle çayır otlarını biçen çiftçilerle leyleklerin, uçmayı öğrenen yavrularıyla çayırlık alanda, kurbağa, solucan ve çekirge gibi canlılarla beslenmesi görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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