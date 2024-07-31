Kars'ta leylekler çayırlarda beslenirken görüntülendi

Traktörle çayır otlarını biçen çiftçilerle leyleklerin, uçmayı öğrenen yavrularıyla çayırlık alanda, kurbağa, solucan ve çekirge gibi canlılarla beslenmesi görüntülendi.

Nisan ve mayıs aylarında yumurtlayan leylekler, dişi ve erkek dönüşümlü olarak yaklaşık 34 gün kuluçkada yattıktan sonra 2-4 yavruyu büyütüyor.

Baharın müjdecisi leylekler, mart ayından itibaren bölgeye gelerek elektrik direklerinin üzerinde, bazı bina çatılarında yuva yaparak üremelerini gerçekleştiriyor.

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