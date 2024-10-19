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        Kars'ta kar yağışı besicilere zor anlar yaşattı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar, besicilere zor anlar yaşattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 19:17 Güncelleme: 19.10.2024 - 19:28
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        Kars'ta kar yağışı besicilere zor anlar yaşattı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar, besicilere zor anlar yaşattı.

        İlçede akşam saatlerinde aniden bastıran kar çevreyi beyaza bürüdü. Ağaçlar, bitkiler arabaların üzeri karla kaplandı, bazı vatandaşlar da kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

        İsli mağara bölgesinde ise hayvan otlatan besiciler, aşırı kar yağışı nedeniyle hayvanlarını ilçeye geri getirmek zorunda kaldı.

        Çobanlardan Şeref Yıldız AA muhabirine, kar yağışının birden başladığını belirterek, "Arazideydik kar yağınca mecburen keçilerimizi ilçeye getirdik." dedi.

        Kar yağışını fırsat bilen çocuklar ise millet bahçesinde kar topu oynamanın keyfini çıkardı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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