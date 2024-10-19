Kars'ta kar yağışı besicilere zor anlar yaşattı

İlçede akşam saatlerinde aniden bastıran kar çevreyi beyaza bürüdü. Ağaçlar, bitkiler arabaların üzeri karla kaplandı, bazı vatandaşlar da kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

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