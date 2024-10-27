Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars Valisi Polat, Şehittepe Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu

        Kars Valisi Ziya Polat, Kars'ın Kağızman ilçesindeki üs bölgesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 19:05 Güncelleme: 27.10.2024 - 19:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars Valisi Polat, Şehittepe Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars Valisi Ziya Polat, Kars'ın Kağızman ilçesindeki üs bölgesinde incelemelerde bulundu.

        Terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe-Madur bölgesindeki Şehittepe Üs Bölgesi'ne giden Kars Valisi Ziya Polat, askerlerle sohbet etti.

        Yerli ve milli imkanlarla üretilerek güvenlik güçlerinin envanterine dahil edilen silahları inceleyen Polat, yetkililerden bilgi aldı.

        Polat, halkın huzur ve güvenliği için 7/24 esasına göre özveriyle görev yapan jandarma personeliyle bir araya geldiklerini bildirdi.

        Vali Polat'a Kağızman Kaymakamı Okan Daştan ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç de eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da kadın cinayeti: Diş teknikeri, doktor eşini öldürdü
        Bursa'da kadın cinayeti: Diş teknikeri, doktor eşini öldürdü
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        CHP'den 'Yaşam Hakkı' mitingi
        CHP'den 'Yaşam Hakkı' mitingi
        Genel kurulda Çebi ibra edilmedi!
        Genel kurulda Çebi ibra edilmedi!
        Gizlendiği yer şaşırttı! Banyodaki gizli bölmede yakalandı
        Gizlendiği yer şaşırttı! Banyodaki gizli bölmede yakalandı
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        "Demokrasiye asıl tehdit Trump'ı suçlayanlar"
        "Demokrasiye asıl tehdit Trump'ı suçlayanlar"
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Köpeği boyayıp sattılar!
        Köpeği boyayıp sattılar!
        Hamaney'den ilk açıklama
        Hamaney'den ilk açıklama
        Lübnanlı iş insanı ve politik danışman Karam Habertürk'te
        Lübnanlı iş insanı ve politik danışman Karam Habertürk'te
        TÜRK-İŞ'ten vergi tarifesinde güncelleme talebi
        TÜRK-İŞ'ten vergi tarifesinde güncelleme talebi
        Gülşen'in baba acısı
        Gülşen'in baba acısı
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Devrime koştular
        Devrime koştular
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'

        Benzer Haberler

        Kars'ta şarampole devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı
        Kars'ta şarampole devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı
        Bozayılar havalar soğuyunca ormandan çıkıp Sarıkamış ilçe merkezine indi
        Bozayılar havalar soğuyunca ormandan çıkıp Sarıkamış ilçe merkezine indi
        Kars'ta otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Kars'ta otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Kars'ta Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen sahte pasaportla yakalandı
        Kars'ta Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen sahte pasaportla yakalandı
        Makatından uyuşturucu çıkan İranlı tutuklandı
        Makatından uyuşturucu çıkan İranlı tutuklandı
        Kars'ta bağırsağında uyuşturucu madde tespit edilen İran uyruklu kadın tutu...
        Kars'ta bağırsağında uyuşturucu madde tespit edilen İran uyruklu kadın tutu...