Kars Valisi Polat, Şehittepe Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu

Vali Polat'a Kağızman Kaymakamı Okan Daştan ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç de eşlik etti.

Polat, halkın huzur ve güvenliği için 7/24 esasına göre özveriyle görev yapan jandarma personeliyle bir araya geldiklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.