Kars'ta maskeli kişilerin 78 küçükbaş hayvanı çalması güvenlik kamerasında

Mahalle muhtarı Mehmet Kılıç, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sabaha doğru 03.00 sıralarında maskeli iki kişi tarafından küçükbaş hayvanların götürüldüğünün tespit edildiğini belirterek, konuyla ilgili emniyet personelinin çalışma başlattığını anlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, küçükbaş hayvanların maskeli iki şüpheli tarafından çalındığını belirledi.

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