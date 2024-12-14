Kars'ta 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Görüş mesafesinin düştüğü yolda birçok araç da yolda kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kazada yaralanan 1 kişi, Harakani Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kars-Ardahan kara yolu Susuz ilçesine bağlı Kırkpınar köyü mevkisinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, bir minibüs ile 7 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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