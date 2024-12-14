Kars'ta 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Kars'ın Susuz ilçesinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kars'ın Susuz ilçesinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kars-Ardahan kara yolu Susuz ilçesine bağlı Kırkpınar köyü mevkisinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, bir minibüs ile 7 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kazada yaralanan 1 kişi, Harakani Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kazaya karışan sürücüler ile araçlarda bulunanlar servislerle kaza yerinden nakledildi.
Görüş mesafesinin düştüğü yolda birçok araç da yolda kaldı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme çalışması yaptı.
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