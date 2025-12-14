Habertürk
        Sarıkamış'ta kayak sezonu için geri sayım başladı

        Sarıkamış'ta kayak sezonu için geri sayım başladı

        CÜNEYT ÇELİK - Hafta boyunca kar yağışının etkili olduğu Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde sezon için geri sayım başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 11:12 Güncelleme: 14.12.2025 - 11:12
        Sarıkamış'ta kayak sezonu için geri sayım başladı
        Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan merkezde, kar kalınlığı ikinci etap pistlerde 30 santimetreyi geçti. Bu yıl suni karlama sisteminin de kurulduğu merkezde, snowtrack araçlarla pistler sezona hazırlanıyor.

        Beş kilometre kesintisiz kayak yapılabilen ve farklı uzunluklarda 10 pisti bulunan kayak merkezine kar yağmasıyla otellerde rezervasyon hareketliliği yaşanıyor.

        Sezon için tüm hazırlıkların yapıldığı ve bazı pistlerinde vatandaşların kayak yapmaya başladığı merkez, tüm pistlerinde yerli ve yabancı misafirlerini kayakla buluşturmak için gün sayıyor.

        - "Tüm hazırlıklarımızı tamamladık"

        Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, AA muhabirine, kar yağışının turizmcileri mutlu ettiğini söyledi.

        Taş, yaklaşık bir haftadır bölgede kar yağışının etkili olduğunu belirterek, "Önümüzdeki hafta da meteorolojik raporlara göre kar yağışının devam edeceği öngörülüyor. Otelciler olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Birkaç gün içinde misafirlerimizi almaya başlayacağız. Bu senenin bereketli ve bol kazançlı geçmesini temenni ediyoruz. Bütün misafirleri sarıçam ormanları içinde, kristal kar taneleri eşliğinde kayak yapmaya davet ediyoruz." dedi.

        - "Rezervasyonlarda yüzde 90'a ulaştık"

        Kayak merkezindeki 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü Kamuran Eroğlu da kar kalınlığının iyi seviyede olduğuna işaret ederek, "Kristal kar özelliği ile Sarıkamış sadece Türkiye'nin değil, Kafkaslar'ın da en çok aranan ve tercih edilen bir kayak merkezi oldu. Bu son yağan kar bizi çok sevindirdi ve hazırlıklarımız son aşamaya geldi. İnanıyorum ki gerek önümüzdeki yılbaşı periyodunda olsun ve diğer periyotlarda olsun, misafirlerimizi çok iyi, çok güzel, harika butik bir kayak merkezi bekliyor olacak. Şu anda son yağan karla birlikte rezervasyonlarda yüzde 90'lara ulaştık, tahminim birkaç güne kadar dolmuş olacak." diye konuştu.

        Eroğlu, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kurulan karlama sistemine ilişkin, "Türkiye'nin en modern karlama sistemlerinden bir tanesi yapıldı. Bu da kayak merkezimiz ve misafirler için çok olumlu bir şey. Şu anda bütün hazırlıklar aşağı yukarı bitmiş durumda, dört gözle kayağa gelen misafirlerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

