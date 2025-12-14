Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta etkili olan kar yağışı sarıçam ormanlarını beyaza bürüdü

        Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kar yağışıyla beyaza bürünen sarıçam ormanları güzel görüntü oluşturdu.

        Giriş: 14.12.2025 - 09:25 Güncelleme: 14.12.2025 - 09:25
        Kars'ta etkili olan kar yağışı sarıçam ormanlarını beyaza bürüdü
        Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kar yağışıyla beyaza bürünen sarıçam ormanları güzel görüntü oluşturdu.

        Doğu Anadolu'da, Sarıkamış'tan başlayarak kuzeyde Erzurum'un Şenkaya ilçesi sırtları ile güneydeki Aras Vadisi arasında kalan Süphan Dağı çevresine kadar ulaşan ormanlar, uçsuz bucaksız görüntüsüyle dikkati çekiyor.

        Bozayı, vaşak, kurt, tilki başta olmak üzere birçok yaban hayvanına doğal yaşam alanı sunan sarıçam ormanları, son günlerde etkili olan yoğun kar yağışıyla beyaza büründü.

        Ormanlık alan bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

        Sarıkamış'ı çevreleyen 2 bin 600 rakımlı Soğanlı Dağları ile Kumrutepe ve Çataldere mevkisindeki ormanlar ile Keklik Deresi Vadisi dronla görüntülendi.

