        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta toplum sağlığını tehlikeye atacak ürün satan 33 site engellendi

        Kars'ta toplum sağlığını tehlikeye atacak nitelikte madde temin eden ve satan 33 internet sitesine erişim engeli getirildi.

        14.12.2025 - 10:09
        Kars'ta toplum sağlığını tehlikeye atacak nitelikte madde temin eden ve satan 33 internet sitesine erişim engeli getirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği ekipleri, sanal devriye, soruşturma ve adli bilişim faaliyeti yürüttü.

        Bu kapsamda, toplum sağlığını tehlikeye atacak nitelikte madde temin eden ve satan 33 internet sitesi hesabı tespit edildi.

        Kars Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu hesaplara erişim engeli getirildi.

        Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

