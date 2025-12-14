Kars'ta toplum sağlığını tehlikeye atacak ürün satan 33 site engellendi

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, toplum sağlığını tehlikeye atacak nitelikte madde temin eden ve satan 33 internet sitesi hesabı tespit edildi.

Kars'ta toplum sağlığını tehlikeye atacak nitelikte madde temin eden ve satan 33 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.