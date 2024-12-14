Kars'ta mahsur kalan 3 kişi donmak üzereyken kurtarıldı

Ekipler, mahsur kalan ve aracın bir kısmı kara gömülen araçtaki 3 kişiyi kurtardı.

İhbar üzerine Arpaçay Kaymakamlığı koordinesiyle olay yerine Arpaçay Özel İdaresi ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Kentte iki gündür etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

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