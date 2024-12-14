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        Kars'ta mahsur kalan 3 kişi donmak üzereyken kurtarıldı

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde, araçlarıyla yoğun tipide mahsur kalan 3 kişi donmak üzereyken kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 20:57 Güncelleme: 14.12.2024 - 20:57
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        Kars'ta mahsur kalan 3 kişi donmak üzereyken kurtarıldı
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        Kars'ın Arpaçay ilçesinde, araçlarıyla yoğun tipide mahsur kalan 3 kişi donmak üzereyken kurtarıldı.

        Kentte iki gündür etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Yoğun kar ve tipi nedeniyle ilçeye bağlı Kardeştepe köyü yolunda mahsur kalan 3 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine Arpaçay Kaymakamlığı koordinesiyle olay yerine Arpaçay Özel İdaresi ile jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, mahsur kalan ve aracın bir kısmı kara gömülen araçtaki 3 kişiyi kurtardı.

        Donmak üzereyken kurtarılan 3 kişi, jandarma aracına alınıp kontrol amaçlı Arpaçay Devlet Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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