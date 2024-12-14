Kars Valisi Polat, Kars-Ardahan karayolundaki karla mücadele çalışmalarını inceledi

Kars Valisi Ziya Polat, olumsuz hava koşulları nedeniyle karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipleri ziyaret etti. Polat, ekiplerin özverili çalışmasından dolayı kutlayarak, kolaylıklar diledi.

Kars Valisi Ziya Polat, kar ve tipinin etkili olduğu Kars-Ardahan kara yolunda karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

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