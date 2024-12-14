Kars Valisi Polat, Kars-Ardahan karayolundaki karla mücadele çalışmalarını inceledi
Kars Valisi Ziya Polat, kar ve tipinin etkili olduğu Kars-Ardahan kara yolunda karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.
Kars Valisi Ziya Polat, kar ve tipinin etkili olduğu Kars-Ardahan kara yolunda karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.
Kente etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kars-Ardahan kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kars Valisi Ziya Polat, olumsuz hava koşulları nedeniyle karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipleri ziyaret etti. Polat, ekiplerin özverili çalışmasından dolayı kutlayarak, kolaylıklar diledi.
Polat, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
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