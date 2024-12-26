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        Kars'ta yasa dışı silah ticareti iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

        Kars'ta yasa dışı silah ticareti operasyonunda yakalanan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 16:45 Güncelleme: 26.12.2024 - 16:53
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        Kars'ta yasa dışı silah ticareti iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
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        Kars'ta yasa dışı silah ticareti operasyonunda yakalanan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Arpaçay ilçesinde yasa dışı silah ticareti yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenledi.

        Operasyonda belirlenen adreslerde 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 3 uzun namlulu silah, 4 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 1 susturucu, 18 şarjör ve 294 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 şüpheli serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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