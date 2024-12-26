Kars'ta yasa dışı silah ticareti iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 3 uzun namlulu silah, 4 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 1 susturucu, 18 şarjör ve 294 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Arpaçay ilçesinde yasa dışı silah ticareti yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenledi.

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