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        Kars'ta köyünde deve kuşu yetiştiriciliği hayalini gerçekleştirdi

        Kars'ta yaşayan Metin Tetik, köyünde deve kuşu yetiştiriciliği yapma hayalini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 11:49 Güncelleme: 27.12.2024 - 11:55
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        Kars'ta köyünde deve kuşu yetiştiriciliği hayalini gerçekleştirdi
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        Kars'ta yaşayan Metin Tetik, köyünde deve kuşu yetiştiriciliği yapma hayalini gerçekleştirdi.

        İstanbul'da dekorasyon işi yaparken 8 yıl önce memleketi Kars'a yerleşen 3 çocuk babası Tetik, deve kuşu yetiştiriciliği hayaliyle araştırma yaptı.

        Daha sonra Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir çiftlikten 3'ü dişi 5 deve kuşu satın alan Tetik, yaşadığı Esenkent köyünde yetiştiriciliğe başladı.

        Tetik, gazetecilere, uzun yıllardır deve kuşu yetiştiriciliği yapma hayali kurduğunu söyledi.

        Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Tetik, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden geldiler, kontrolleri yaptılar. Her türlü yemi yiyorlar, bakımlarını yapıyoruz. Eksi 30-40 dereceye kadar dayanıklılar. Kapalı alanı sevmezler, strese gelmezler." dedi.

        Deve kuşlarından yumurta almaya başladığını anlatan Tetik, "İlerde inşallah burayı büyüteceğiz. 7 dönümlük alanımız var ve burayı çiftliğe çevireceğiz. Bu benim için bir başlangıç. Pazar alanı var, tanıdıklarımız var. Eti, derisi, tüyleri, yumurtası ve tırnaklarının pazarı var." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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