Kars'ta "Rüşvet ve görevi kötüye kullanma" operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, "Rüşvet, görevi kötüye kullanma ve Orman Kanunu'na muhalefet" suçlarını işledikleri iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, "Rüşvet, görevi kötüye kullanma ve Orman Kanunu'na muhalefet" suçlarını işledikleri iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı.
Kars ve Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, Sarıkamış'ta daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Jandarma ekiplerince "Rüşvet, görevi kötüye kullanma ve Orman Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla aralarında 7 devlet memurunun da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerince yapılan aramalarda, 18 bin 500 ton kaydı olmayan yakacak orman emvali, belge ve dokümanlar ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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