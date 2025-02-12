Kars, Ağrı ile Ardahan'da dondurucu soğuk hava etkili oluyor

Kars, Ağrı ve Ardahan'da dondurucu soğuklar nedeniyle bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu, nehir ve dereler dondu, ağaçlar ile bitkiler kırağıyla kaplandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldü.

Soğuk hava nedeniyle bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu, ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Sabah saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi de 30 metreye düştü.

Yaban hayatını da etkileyen dondurucu soğuklar nedeniyle esnaf yaban kuşlar için yemleme yaptı.

Esnaf Zafer İlbay, "Bugünlerde havalar çok soğuk, yaban hayvanlarını esnaf olarak ellerimizle besliyoruz." dedi.

- Ağrı

Ağrı'da da dondurucu soğuklar devam ediyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 18 derece ölçüldüğü kentte, nehir ve dereler dondu, araç camları buz tuttu.

- Ardahan

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Ardahan'da da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 27,6 dereceye düştü.

Kent merkezinde yol ve kaldırımların yanı sıra ev, iş yeri ve araç camları aşırı soğuklar nedeniyle buzla kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre Türkiye'de gece en düşük sıcaklık, eksi 31 dereceyle Göle ilçesinde kaydedildi.