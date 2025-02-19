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        Kars'ta kar nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma kapatıldı

        Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 19:56 Güncelleme: 19.02.2025 - 19:56
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        Kars'ta kar nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma kapatıldı
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        Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma kapatıldı.

        Kentte bir süredir etkili olan kar ve tipi, bazı noktalarda ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Bölgede yoğun kar ve tipinin etkisiyle Kağızman-Ağrı kara yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

        Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yolun açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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