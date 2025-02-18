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        Kars'ta yalnız yaşayan 54 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

        Kars'ta bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 20:07 Güncelleme: 18.02.2025 - 20:07
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        Kars'ta yalnız yaşayan 54 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
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        Kars'ta bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

        Yusufpaşa Mahallesi Halitpaşa Caddesi'nde bulunan apartmanın 2. katında yalnız yaşayan 54 yaşındaki Veli Taşdemir'den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine eve sağlık, polis, itfaiye ve doğalgaz firması ekipleri yönlendirildi.

        İtfaiye ekiplerince kapısı açılarak girilen dairede Taşdemir koltukta hareketsiz şekilde dururken bulundu.

        Hayatını kaybettiği belirlenen Taşdemir'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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