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        Kars ile Tunceli'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu

        Kars ile Tunceli'de kar yağışı etkili oldu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 11:00 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:54
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        Kars ile Tunceli'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu
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        Kars ile Tunceli'de kar yağışı etkili oldu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

        Kars'ta gece yüksek kesimlerde etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken kuşları, vatandaşlar yemledi.

        Sarıkamış ilçesinde de aralıklarla devam eden kar, etrafı beyaza bürüdü. Bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

        İlçe sakinlerinden Gökhan Üstündağ, "Kar yağışı akşamdan başladı, inşallah bereketli bir kar olur." dedi.

        Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

        - Tunceli

        Tunceli'nin Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Mazgirt ilçelerinde kar etkili oldu.

        Yağışların etkisiyle evlerin çatıları, caddeler ve sokaklar beyaza büründü.

        Bazı vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

        Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, sorumluluk alanlarında kar küreme çalışması yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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