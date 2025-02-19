Kars ile Tunceli'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu

Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, sorumluluk alanlarında kar küreme çalışması yaptı.

Tunceli'nin Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Mazgirt ilçelerinde kar etkili oldu.

Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

İlçe sakinlerinden Gökhan Üstündağ, "Kar yağışı akşamdan başladı, inşallah bereketli bir kar olur." dedi.

Sarıkamış ilçesinde de aralıklarla devam eden kar, etrafı beyaza bürüdü. Bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Kars ile Tunceli'de kar yağışı etkili oldu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.