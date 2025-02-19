Kars'ta kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu
Kars'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Kars'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Kentte dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.
Kars-Iğdır kara yolu Tekneli köyü mevkisinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ufak çaplı trafik kazaları meydana geldi.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kara yollarında kar küreme çalışması başlattı.
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