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        Kars'ta kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu

        Kars'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 17:00 Güncelleme: 19.02.2025 - 17:00
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        Kars'ta kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu
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        Kars'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Kentte dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

        Kars-Iğdır kara yolu Tekneli köyü mevkisinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ufak çaplı trafik kazaları meydana geldi.

        Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kara yollarında kar küreme çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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