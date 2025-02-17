Kars'ta ilkokul öğrencilerini kayakla buluşturan "Karın Yıldızları Sarıkamış'ta Projesi" sürüyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ilkokul öğrencilerini kayakla buluşturan "Karın Yıldızları Sarıkamış'ta Projesi" devam ediyor.

Valilik himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde bir yılı aşkın süredir yürütülen proje kapsamında kent genelinde kayak bilmeyen ilkokul öğrencisinin kalmaması amaçlanıyor.

Sarıkamış Osman Yüce Kayak Merkezi'nde verilen eğitimlerde öğrenciler, kayak kaymanın yanı sıra müzik ve oyun gibi çeşitli aktivitelerle eğlenceli vakit geçiriyor.

Devam eden eğitimlere katılan Vali Ziya Polat, ilk defa kayak öğrenen öğrencilerle bir araya gelip sohbet etti, birlikte kayak yaptı.

- "Kayak yapmadan ilkokuldan mezun olmayacaklar"

Vali Polat, bu sene kar yağışı az olduğu için projenin biraz geç başladığını söyledi.

Kars'ın kış sporları imkanlarından çocukları faydalandırmak istediklerini ifade eden Polat, şöyle konuştu:

"'Köylerden, ilçelerden, ilden Sarıkamış'ı görmeyen, kayak zevkini tatmayan, sucuk ekmek yemeyen kalmayacak.' demiştik. Geçen yıl 900 öğrencimizi Osman Yüce Kayak Merkezi'mizde misafir etmiştik. Bu sene de cuma günleri çocuklarımızı alıyoruz, iki gün eğitimden sonra kayak öğrenmiş olarak dönüyorlar. Çocuklarımız, kristal kar ve sarıçam ormanları arasında kayak kaymasını öğrenecek. Kars'ın çocuğuna önce Kars'ı tanıtacağız. Ani, Peynir Müzesi, Kanlı Tabya, Çıldır Gölü gibi Kars'ın güzelliklerini görecekler. Kayak yapmadan ilkokuldan mezun olmayacaklar. Karın Yıldızları Projemiz bu sene de devam ediyor."

Kayak eğitmeni Erol Karabulut da eğitimlerin bu sezon da büyük bir heyecanla başladığını belirterek, "İçlerinde gelecek vadeden çocuklar var. Çocuklar çok hevesli, ilk defa kayağı görenler var. O yüzden hem çocuklar mutlu hem biz mutluyuz. Bunlara bir şeyler öğretebilmek, bizim için çok gurur verici." dedi.

Öğrenciler de kayak öğrendikleri için çok mutlu olduklarını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğe Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ayhan Yüreğir, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bülent Yıldırım, kurum amirleri ve kayak eğitmenleriyle öğrenciler katıldı.