Kars'ta Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen sahte pasaportla yakalandı
Kars'ta, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen, sahte İran pasaportuyla yakalandı.
Kars'ta, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen, sahte İran pasaportuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürdü.
Polis ekiplerince yapılan çalışmada 4 Afganistan uyrukluyu kent merkezinde, aynı ülkeden 1 düzensiz göçmeni ise Susuz ilçesinde yakaladı. Düzensiz göçmenlerin üzerinde sahte İran pasaportu ele geçirildi.
Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
Olayla ilgili taksi şoförü Z.G'ye "göçmen kaçakçılığı" suçundan işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.