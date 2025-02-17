Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen sahte pasaportla yakalandı

        Kars'ta, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen, sahte İran pasaportuyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 10:54 Güncelleme: 17.02.2025 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen sahte pasaportla yakalandı
        ABONE OL

        Kars'ta, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen, sahte İran pasaportuyla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürdü.

        Polis ekiplerince yapılan çalışmada 4 Afganistan uyrukluyu kent merkezinde, aynı ülkeden 1 düzensiz göçmeni ise Susuz ilçesinde yakaladı. Düzensiz göçmenlerin üzerinde sahte İran pasaportu ele geçirildi.

        Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

        Olayla ilgili taksi şoförü Z.G'ye "göçmen kaçakçılığı" suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'dan kritik uyarı: Kuvvetli geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'dan kritik uyarı: Kuvvetli geliyor!
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        Ticari gayrimenkul enflasyonu aşamadı
        Ticari gayrimenkul enflasyonu aşamadı
        Evini kurşunlayıp telefondan dinlettiler!
        Evini kurşunlayıp telefondan dinlettiler!
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        Birleşik Krallık Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünüyor
        Birleşik Krallık Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünüyor
        "Fred'e iki sarı kart göstermeliydi!"
        "Fred'e iki sarı kart göstermeliydi!"
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Halk TV iddianamesinde istenen cezalar belli oldu!
        Halk TV iddianamesinde istenen cezalar belli oldu!
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Münih Güvenlik Konferansı kapanışında duygusal anlar
        Münih Güvenlik Konferansı kapanışında duygusal anlar
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Eşiyle baldızı gözaltında! Kaza mı cinayet mi?
        Eşiyle baldızı gözaltında! Kaza mı cinayet mi?
        Gece dönercisine silahlı saldırı
        Gece dönercisine silahlı saldırı
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Küçük çocuğun buz tutan gölette ölüm yürüyüşü!
        Küçük çocuğun buz tutan gölette ölüm yürüyüşü!
        VW yöneticisinden Türkiye'deki üretime övgü
        VW yöneticisinden Türkiye'deki üretime övgü
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        İşçinin memurun ücreti böyle eridi
        İşçinin memurun ücreti böyle eridi

        Benzer Haberler

        Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
        Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak keyfi sürüyor
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak keyfi sürüyor
        Kars'ta uydu vericisiyle takip edilen ayılar kışı uykuda geçiriyor
        Kars'ta uydu vericisiyle takip edilen ayılar kışı uykuda geçiriyor
        Kars'ta hırsızlık için girdikleri evdeki çifti bıçaklayan 3 sanığa hapis ce...
        Kars'ta hırsızlık için girdikleri evdeki çifti bıçaklayan 3 sanığa hapis ce...
        Kars'ta firari hükümlü kazdığı tünelde saklanırken yakalandı
        Kars'ta firari hükümlü kazdığı tünelde saklanırken yakalandı
        Kars'ta eksi 19 derecede kaçak silah operasyonu: 31 gözaltı
        Kars'ta eksi 19 derecede kaçak silah operasyonu: 31 gözaltı