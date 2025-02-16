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        Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor

        Kars ve Ardahan'da dondurucu soğuk etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 11:41 Güncelleme: 16.02.2025 - 11:41
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        Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
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        Kars ve Ardahan'da dondurucu soğuk etkisini sürdürüyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 16 derece ölçüldüğü Kars'ta, soğuk hava nedeniyle bazı araçlar çalışmadı, göletler buzla kaplandı.

        Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava etkili olmaya devam ediyor.

        İlçede gece hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü, bina çatılarında ve bazı ağaç dallarında buz sarkıtları oluştu, bitkiler kırağıyla kaplandı.

        Bazı kişiler soğuktan korumak için araçlarının üzerine battaniye ve branda örttü.

        Vatandaşlardan Hacı Sarı, geceleri aşırı soğuk olduğu için araçların sabah zor çalıştığını söyledi.

        Ayrıca bölgedeki karla kaplanan arazide yiyecek arayan kızıl tilkiler görüntülendi.

        - Ardahan

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 22 derece ölçüldüğü Ardahan'da da buzlanma meydana geldi.

        Soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluşurken, Kura Nehri'nin yüzeyi kalın buz tabakasıyla kaplandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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