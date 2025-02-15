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        Kars'ta hırsızlık için girdikleri evdeki çifti bıçaklayan 3 sanığa hapis cezası

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde para ve ziynet eşyası çaldıkları evdeki çifti toplam 51 bıçak darbesiyle yaralayan 3 sanık, 8 ay ile 16 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 00:46 Güncelleme: 15.02.2025 - 00:46
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        Kars'ta hırsızlık için girdikleri evdeki çifti bıçaklayan 3 sanığa hapis cezası
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde para ve ziynet eşyası çaldıkları evdeki çifti toplam 51 bıçak darbesiyle yaralayan 3 sanık, 8 ay ile 16 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

        Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, mağdur Mahigül Bulut (52) ile taraf avukatları hazır bulundu.

        Tutuklu sanıklar Serdar Sunca, Ercan Çukarçam ve suça sürüklenen çocuk M.A.İ. ise Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

        Mahigül Bulut, beyanında, sanıkları tanıdıklarını söyledi. Sanıkların ara ara evlerine gelerek ihtiyaçlarını giderdiklerini belirten Bulut, olay günü yaşadıklarını anlattı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların, "Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etmek" ve "Nitelikli yağma" suçlarını işledikleri sabit olduğundan ilgili maddeler gereğince cezalandırılmasını talep etti.

        Son sözleri sorulan 3 sanık, suçlarını itiraf ederek, pişman olduklarını belirtti.

        Mahkeme heyeti, sanıklar Çukarçam ve Sunca'ya "Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etmek"ten 16'şar yıl, "Nitelikli yağma"dan 14'er yıl, "6136 sayılı yasaya muhalefet"ten ise 1'er yıl hapis ve 2 bin lira adli para cezası verdi.

        M.A.İ. ise "Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etmek"ten 10 yıl 8 ay, "Nitelikli yağma"dan 9 yıl 4 ay, "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçundan ise 8 ay hapis ve 1320 lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 10 Şubat 2022'de Serdar Sunca, Ercan Çukarçam ve M.A.İ, girdikleri evden para ve ziynet eşyası çaldıktan sonra burada yaşayan Hayrettin Bulut (86) ile eşi Mahigül Bulut'u bıçakla ağır yaralamıştı.

        Polis ekiplerince, çaldıkları 50 bin lira ve 50 bin lira değerindeki ziynet eşyası ile olayda kullandıkları bıçakla markette yakalanan bu kişiler tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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