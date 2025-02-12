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        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 17:04 Güncelleme: 12.02.2025 - 17:04
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        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.

        Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle önceden belirlenen adrese düzenlenen operasyonda O.A. (32) gözaltına alındı.

        Şüphelinin üst ve evinde yapılan aramalarda, 3,41 gram sentetik uyuşturucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve cam aparat ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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