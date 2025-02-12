Kars'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin üst ve evinde yapılan aramalarda, 3,41 gram sentetik uyuşturucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve cam aparat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.

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