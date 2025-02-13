Kars'ta aranan kişiler ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonda 30 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, 450 tabanca mühimmatı, 130 av tüfeği kartuşu, 9 muhtelif şarjör ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğünce, 66 ekip ve 306 personelin katılımıyla il genelinde "Aranan şahıslar ve ruhsatsız silah" operasyonu yapıldı.

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