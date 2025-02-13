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        Kars'ta aranan kişiler ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonda 30 şüpheli yakalandı

        Kars İl Jandarma Komutanlığınca, aranan kişiler ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 17:12 Güncelleme: 13.02.2025 - 17:12
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        Kars'ta aranan kişiler ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonda 30 şüpheli yakalandı
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        Kars İl Jandarma Komutanlığınca, aranan kişiler ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğünce, 66 ekip ve 306 personelin katılımıyla il genelinde "Aranan şahıslar ve ruhsatsız silah" operasyonu yapıldı.

        Daha önce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, 450 tabanca mühimmatı, 130 av tüfeği kartuşu, 9 muhtelif şarjör ele geçirildi.

        Jandarmaya götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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