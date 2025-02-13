Kars'ta aranan kişiler ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonda 30 şüpheli yakalandı
Kars İl Jandarma Komutanlığınca, aranan kişiler ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.
Kars İl Jandarma Komutanlığınca, aranan kişiler ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğünce, 66 ekip ve 306 personelin katılımıyla il genelinde "Aranan şahıslar ve ruhsatsız silah" operasyonu yapıldı.
Daha önce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, 450 tabanca mühimmatı, 130 av tüfeği kartuşu, 9 muhtelif şarjör ele geçirildi.
Jandarmaya götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
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