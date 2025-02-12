Kars'ın karlı dağlarında kurt sayısını tespit için iz sürüyorlar

CÜNEYT ÇELİK-HÜSEYİN DEMİRCİ - KuzeyDoğa Derneği ekipleri, kurtların sayısının tespit edilmesi amacıyla Sarıkamış ilçesini çevreleyen Allahuekber, Soğanlı ve Hamamlı Dağlarının karla kaplı arazilerinde iz sürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü izni ile KuzeyDoğa Derneğinin yürüttüğü "Büyük Memeliler İzleme" projesi kapsamında kurtlarla ilgili araştırmalar devam ediyor.

Bölgede biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla yürütülen proje kapsamında 7 kişilik ekip, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece olduğu karla kaplı ormanlık ve dağlık arazide kurtları araştırmak için çalışma yapıyor.

Sarıkamış ilçesini çevreleyen Allahuekber, Soğanlı ve Hamamlı Dağlarında araçlarla ve çoğu zaman ayaklarına taktıkları "hedik"lerle kurtların yaşam alanlarını incelemeye çalışan ekipler, kardaki kurt izlerinden de faydalanıyor.

Ekipler, karlı arazide kurtların bıraktığı izleri takip ederek hem sürü büyüklüklerini belirlemeye çalışıyor hem de kış aylarında nasıl beslendiklerini anlamak için tüy, dışkı ve av kalıntıları gibi bulguları inceliyor.

Bu çalışmalar, bölgedeki yırtıcı türlerin ekosistem içindeki rolünü daha iyi anlamaya ve korunmalarına yönelik bilimsel verilere ulaşmaya katkı sağlıyor.

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KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, kar yağışının ardından Sarıkamış'ta, 2024'te yakaladıkları kurtları takip etmeye başladıklarını söyledi.

Karla kaplı arazide hayvanların izlerini sürdüklerini anlatan Çoban, "Bu çalışmanın amacı daha önceki yıllarda yakaladığımız kurtların bir sürüye ait olup olmadıklarını öğrenmek. Eğer bir sürüye aitlerse o sürüde kaç birey olduğunu ortaya çıkartmak. Aslında kurtların karda bıraktıkları izleri takip ederek kışın nasıl hareket ettiklerini, besine ne kadar yaklaştıklarını, besin tercihlerini araştırmak için arazi çalışması yapıyoruz." diye konuştu.