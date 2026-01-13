Kars-Erzurum kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Vatandaşlardan Alirıza Kaya, yoğun kar yağışının etkili olduğunu ifade ederek, "Eski kışlar gibi çok kar yağdı, şimdi kar küremesi yapıyoruz." dedi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Sarıkamış Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Erzurum-Kars kara yolu Mescitli köyü mevkisinde tırlar yolda kaldı.

