        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 15 araç kurtarıldı

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda mahsur kalan 15 araç kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 10:39 Güncelleme: 13.01.2026 - 10:39
        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 15 araç kurtarıldı
        Kars'ın Arpaçay ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda mahsur kalan 15 araç kurtarıldı.

        Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar ile tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Yoğun tipi nedeniyle Arpaçay'da mahsur kalanların imdadına Özel İdare ekipleri yetişti. Yolda kalan 15 araç, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Muhammed Burak Akköz, AA muhabirine, ilçede olumsuz hava koşullarının devam ettiğini söyleyerek, "Yoğun tipi var. Şu anda 15 aracı ekiplerimiz kurtardı. Ekiplerimiz 7/24 esaslı çalışıyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

