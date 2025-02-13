Firari hükümlü, evi ile iş yeri arasına tünel kazmış

Polisin evde yaptığı araştırmada bodrum katta tünel bulundu. Tek kişinin sığabildiği tünelin bir ucunun yandaki Y.A.’ya ait mobilya mağazasına çıktığı tespit edildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Silahla yağma’, ‘Silahla tehdit’, ‘Mala zarar verme’, ‘Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret’, ‘Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından kesinleşmiş 11 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Y.A.'nın yakalanması için çalışma yaptı.

KARS'ta kesinleşmiş 11 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan Y.A. (51) polisten kaçarken evinin çatısında yakalandı. Y.A.’nın evi ile iş yeri arasına tünel kazdığı belirlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.