Kars'ta firari hükümlü kazdığı tünelde saklanırken yakalandı

Kars'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, bir binanın altına kazdığı tünelde saklanırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalarda, hakkında "silahla yağma, silahla tehdit, mala zarar verme, haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından 11 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Y.A'nın bulunduğu yeri tespit etti.

İstasyon Mahallesi'nde bir binanın bodrum katı ile zemin katta bulunan iş yerine tünel kazarak saklandığı tespit edilen Y.A'ya yönelik operasyon düzenlendi. Polislerin geldiğini fark edince tünelden çatıya çıkan firari, ekiplerce yakalandı.

Kasım 2023'ten bu yana aranan Y.A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.