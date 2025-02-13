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        Kars'ta eksi 19 derecede kaçak silah operasyonu: 31 gözaltı

        KARS'ta jandarma ekipleri hava sıcaklığının eksi 19 derece ölçüldüğü sabah saatlerinde aranan şahıslar ve ruhsatsız silah ile mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 22:02 Güncelleme: 13.02.2025 - 22:05
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        Kars'ta eksi 19 derecede kaçak silah operasyonu: 31 gözaltı
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        KARS’ta jandarma ekipleri hava sıcaklığının eksi 19 derece ölçüldüğü sabah saatlerinde aranan şahıslar ve ruhsatsız silah ile mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği operasyonda 31 kişi yakalandı.

        Kars İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahıslar ve ruhsatsız silah ile mücadele kapsamında belirlenen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. 66 ekip halinde 306 personelin katılımıyla 8 ilçede 30 kişiye ait 30 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda; 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, 450 tabanca mühimmatı, 130 av tüfeği kartuşu, 9 muhtelif şarjör ele geçirildi. Jandarma ekipleri 30 kişiyi gözaltına alırken, baskın yapılan adreslerde hakkında arama kaydı bulunan 1 kişi daha yakalandı. Şüphelilerin sorgulaması devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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