Kars, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor

Ağrı’da ise yükseklerde kar, şehir merkezinde soğuk hava etkili oldu.

Ardahan’da da dondurucu soğuklar etkili oluyor.

Vatandaşlardan Erhan Ejder, havaların çok soğuduğunu belirterek, "Sabahları araçlarımızın camları kırağı tutuyor, biz de temizlemeye çalışıyoruz." dedi.

