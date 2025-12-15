Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 10:16 Güncelleme: 15.12.2025 - 10:16
        
        Kars, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü Kars'ta buzlanmalar meydana geldi.

        Kent merkezinden geçen Kars Çayı'nın yüzeyi de soğukların etkisiyle dondu.

        Sarıkamış ilçesinde ise bitkiler kırağı tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

        Akarsuların buzla kaplandığı ilçede, vatandaşlar araçlarının üzerine branda örterek soğuktan korumaya çalıştı.

        Vatandaşlardan Erhan Ejder, havaların çok soğuduğunu belirterek, "Sabahları araçlarımızın camları kırağı tutuyor, biz de temizlemeye çalışıyoruz." dedi.

        - Ardahan

        Ardahan’da da dondurucu soğuklar etkili oluyor.

        Termometrelerin gece eksi 11 dereceyi gösterdiği kentte, buzlanma oluştu.

        İl merkezinden geçen Kura Nehri bölgesinde de buzlanma meydana geldi.

        - Ağrı

        Ağrı’da ise yükseklerde kar, şehir merkezinde soğuk hava etkili oldu.

        Dağların beyaza büründüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        İl merkezinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

