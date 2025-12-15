Kars, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor
Kars, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü Kars'ta buzlanmalar meydana geldi.
Kent merkezinden geçen Kars Çayı'nın yüzeyi de soğukların etkisiyle dondu.
Sarıkamış ilçesinde ise bitkiler kırağı tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.
Akarsuların buzla kaplandığı ilçede, vatandaşlar araçlarının üzerine branda örterek soğuktan korumaya çalıştı.
Vatandaşlardan Erhan Ejder, havaların çok soğuduğunu belirterek, "Sabahları araçlarımızın camları kırağı tutuyor, biz de temizlemeye çalışıyoruz." dedi.
- Ardahan
Ardahan’da da dondurucu soğuklar etkili oluyor.
Termometrelerin gece eksi 11 dereceyi gösterdiği kentte, buzlanma oluştu.
İl merkezinden geçen Kura Nehri bölgesinde de buzlanma meydana geldi.
- Ağrı
Ağrı’da ise yükseklerde kar, şehir merkezinde soğuk hava etkili oldu.
Dağların beyaza büründüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
İl merkezinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece kaydedildi.
