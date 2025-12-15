Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Sarıkamış'ta 111 yılın ardından şehitleri aynı ruhla anma hazırlığı

        CÜNEYT ÇELİK-HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1. Dünya Savaşı'nda on binlerce askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı dolayısıyla ocak ayında düzenlenecek anma etkinlikleri için hazırlıklar, aynı ruh ve kararlılıkla sürdürülüyor.

        Giriş: 15.12.2025 - 11:15 Güncelleme: 15.12.2025 - 11:15
        Sarıkamış ilçesinde, 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun 1915'te Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda Allahuekber ve Soğanlı dağları başta olmak üzere yörede yaşanan çatışmalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit olan askerler için her yıl ocak ayında anma etkinlikleri düzenleniyor.

        Bu yıl da binlerce kişinin katılımıyla düzenlenecek programlar kapsamında "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" anma yürüyüşü gerçekleştirilecek. 3-4 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak etkinlikler öncesinde ilçe genelinde kamu kurumları ve belediye ekipleri hazırlıklarını sürdürüyor.

        Meşaleli yürüyüş güzergahlarında aydınlatma ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanırken ilçe merkezine Sarıkamış Şehitleri anısına anıt kazandırıldı. Etkinlik süresince kardan heykeller, mevlit programları ve çeşitli anma faaliyetleri düzenlenecek.

        İlçede 111 yılın ardından şehitleri aynı ruhla anmak için kaymakamlık ve belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

        - "Şehitlerimizi en iyi şekilde anmak için bütün çabayı gösteriyoruz"

        Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, AA muhabirine, Sarıkamış şehitlerini anma etkinliği için Kars'ta bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının görev paylaşımının belirlendiğini söyledi.

        Aslantatar, anma etkinliklerinin 3-4 Ocak'ta gerçekleştirileceğini belirterek, "Kızılçubuk mevkisi ile oteller bölgesinde kardan heykeller yapımı olacak, meşaleli yürüyüşümüz, Mevlid-i Nebi programları olacak. Ülkemizin 81 il ve 922 ilçesinden ilçemize gelen misafirlerle beraber şehitlerimizi en iyi şekilde anmak için elimizden gelen bütün çabayı göstermekteyiz. Bu cennet toprakları bizlere emanet eden atalarımıza, dedelerimize en iyi şekilde minnet borcumuzu ödemek için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

        Sarıkamış'ın her karışında şehitlerin olduğunu anlatan Aslantatar, şöyle konuştu:

        "Sarıkamış'ın farklı bir manevi ruhu olduğuna inanıyorum. Bundan 111 yıl öncesini düşünüyorum, bu soğuk iklimde atalarımız nasıl mücadele ettiğini şu an belki çok daha iyi anlıyoruz. Bu gördüğünüz Allahuekber Dağları'nın her bir karışında bizim şehitlerimiz yatmakta. Bizler de bunu görerek her sabah uyandığımızda bu şuurla ilçemize hizmet etmeye çalışıyoruz. Bilindiği üzere 22 Aralık 1914, hareketin başlangıç tarihi. Bu dönemde de üniversite öğrencilerimizle beraber etkinliğe başlıyoruz. Bu sene 2026'nın 3-4 Ocak tarihlerinde bu etkinliklerimiz Sarıkamış ilçemizde inşallah yapılacaktır."

        - "Misafirlerin rahat etmesi için sürekli sahadayız"

        Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç ise şehitleri ülkenin dört bir yanından gelen misafirlerle yeniden anacaklarını ifade etti.

        Anma etkinliklerinin yapıldığı güzergahlarda çalışmalar yaptıklarından bahseden Kılıç, "Meşaleli yürüyüşümüzde kullanılan güzergahlarımızın hepsinin temizliği ve aydınlatmalarını komple yaptık. Şehrimizin şehitlere yakışır bir şekilde o hissiyatı verebilmek ve onlara layık olabilmek açısından caddelerimizin bakımını, onarımını aydınlatmalarını ve bu kapsamda tüm yapılması gereken her işleri yaptık. Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlarımızın rahat edebilmesi için belediye ekipleri olarak gece gündüz demeden sahadayız." diye konuştu.

        Kılıç, herkesi Sarıkamış şehitlerini anmaya davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

