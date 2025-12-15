Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 20:55 Güncelleme: 15.12.2025 - 20:55
        Şükrü A. yönetimindeki 06 CJM 961 plakalı otomobil, ilçenin Hamamlı köyü mevkisinde uygulama noktasında durdurulan bir tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda araçta sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

