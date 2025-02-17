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        Fotoğraf tutkunları "Kars Safari Fotoğraf Yarışması" etkinliğinde buluştu

        Kars'ta 95 fotoğraf tutkunu, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini karelerine yansıtmak için "Kars Safari Fotoğraf Yarışması" etkinliğinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 11:13 Güncelleme: 17.02.2025 - 12:50
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        Fotoğraf tutkunları "Kars Safari Fotoğraf Yarışması" etkinliğinde buluştu
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        Kars'ta 95 fotoğraf tutkunu, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini karelerine yansıtmak için "Kars Safari Fotoğraf Yarışması" etkinliğinde bir araya geldi.

        Valilik himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının maddi katkılarıyla, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kars Belediyesi, Kars Kültür Sanat Derneği ve İstanbul Kars-Ardahan-Iğdır Dernekler Federasyonu işbirliğinde, kentin önemli destinasyon merkezlerinde foto safari etkinliği düzenlendi.

        Etkinliğe katılan 95 fotoğraf tutkunu, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Ani Ören Yeri'nde, kış aylarında tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde ve Sarıkamış ilçesinde en iyi fotoğrafı çekmek için yarıştı.

        Atlı cirit ve Kafkas halk oyunları gösterisini izleyen fotoğrafçılar, daha sonra dünyanın en önemli tren rotalarından biri Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi trenini fotoğrafladı.

        Katılımcılarla bir araya gelen Vali Ziya Polat, bu tür etkinliklerin kentin tanıtımına katkı sağladığını belirterek, "Kars tarihi dokusu, turistik değerleri, gastronomisi ve folklorik unsurlarıyla öne çıkan bir şehir. Bu tür organizasyonlar, kentin tanıtımına büyük katkı sunuyor." dedi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin de Kars'ın eşsiz bir doğaya sahip olduğunu ve birçok zenginliği bünyesinde barındırdığını vurgulayarak, "Yarışmanın amacı, fotoğrafçıların çektiği kareleri gelecek nesillere aktarmak, kent arşivi oluşturmak ve bu oluşumu sürece dahil ederek kurum arşivine kazandırmak. Bu bağlamda, kentin tarihi kimliğine uygun mimari yapıları, doğası, yaban hayatı, eşsiz coğrafyası ve insanı, kırsal yaşamı ile kültürel ve folklorik özelliklerini anlatan alanlar gezdirildi." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

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