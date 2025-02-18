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        Kars'ta uyuşturucu imal ve ticareti iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Kars'ta uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 15:54 Güncelleme: 18.02.2025 - 16:56
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        Kars'ta uyuşturucu imal ve ticareti iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
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        Kars'ta uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

        Kent merkezinde düzenlenen operasyonda K.A. (29) ve Ş.T. (26) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerileri ve ikametlerinde yapılan aramada 50,39 gram sentetik uyuşturucu ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe "Uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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