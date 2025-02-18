Kars'ta uyuşturucu imal ve ticareti iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe "Uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonda K.A. (29) ve Ş.T. (26) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerileri ve ikametlerinde yapılan aramada 50,39 gram sentetik uyuşturucu ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Kars'ta uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

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