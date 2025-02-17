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        Kars'ta bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 14:37 Güncelleme: 17.02.2025 - 14:59
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        Kars'ta bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Neslihan Çaykara yönetimindeki 16 BAH 316 plakalı hafif ticari araç, Kars-Erzurum kara yolunun Düzmeşe mevkisinde bariyere çarptı.

        Kazada araçta bulunan İrem Çaykara ile Mihriban Kan yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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