Kars'ta bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Neslihan Çaykara yönetimindeki 16 BAH 316 plakalı hafif ticari araç, Kars-Erzurum kara yolunun Düzmeşe mevkisinde bariyere çarptı.
Kazada araçta bulunan İrem Çaykara ile Mihriban Kan yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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