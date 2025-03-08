İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kars'ta ziyaretlerde bulundu

Ziyaretlerde Yerlikaya'ya AK Parti Kars milletvekilleri Adem Çalkın da eşlik etti.

Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger'i de ziyaret eden Yerlikaya, daha sonra AK Parti Kars İl Başkanlığı'nda İl Başkanı Muammer Sancar ve partililerle bir araya geldi.

Valilikten yürüyerek belediyeye geçen Yerlikaya, karşılaştığı kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek takdim etti.

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