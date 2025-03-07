Sarıkamış'ta tehlike saçan kar ve buzlar ilçe dışına taşınıyor
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde caddelerde biriken karlar ile çatılarda tehlike oluşturan buz sarkıtları, belediye ekiplerince temizleniyor.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde caddelerde biriken karlar ile çatılarda tehlike oluşturan buz sarkıtları, belediye ekiplerince temizleniyor.
İlçede hava sıcaklığının artmasıyla bina çatılarında eriyen karlar ve buz sarkıtları ile kaldırımlarda oluşan kar ve buz kütleleri, yaya ve araç trafiğini aksatıyor.
Sarıkamış Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde temizlik çalışması başlattı.
Merkezdeki ana caddeler ile sokaklarda başlatılan çalışmaya 1 greyder, 2 kepçe, 4 kamyon ve 25 personel katılıyor.
Temizlenen kar ve buz kütleleri kamyonlara yüklenerek ilçe dışındaki boş arazilere taşınıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.