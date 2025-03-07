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        Sarıkamış'ta tehlike saçan kar ve buzlar ilçe dışına taşınıyor

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde caddelerde biriken karlar ile çatılarda tehlike oluşturan buz sarkıtları, belediye ekiplerince temizleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 10:53 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:03
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        Sarıkamış'ta tehlike saçan kar ve buzlar ilçe dışına taşınıyor
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde caddelerde biriken karlar ile çatılarda tehlike oluşturan buz sarkıtları, belediye ekiplerince temizleniyor.

        İlçede hava sıcaklığının artmasıyla bina çatılarında eriyen karlar ve buz sarkıtları ile kaldırımlarda oluşan kar ve buz kütleleri, yaya ve araç trafiğini aksatıyor.

        Sarıkamış Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde temizlik çalışması başlattı.

        Merkezdeki ana caddeler ile sokaklarda başlatılan çalışmaya 1 greyder, 2 kepçe, 4 kamyon ve 25 personel katılıyor.

        Temizlenen kar ve buz kütleleri kamyonlara yüklenerek ilçe dışındaki boş arazilere taşınıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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