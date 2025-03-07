Sarıkamış'ta tehlike saçan kar ve buzlar ilçe dışına taşınıyor

Merkezdeki ana caddeler ile sokaklarda başlatılan çalışmaya 1 greyder, 2 kepçe, 4 kamyon ve 25 personel katılıyor.

İlçede hava sıcaklığının artmasıyla bina çatılarında eriyen karlar ve buz sarkıtları ile kaldırımlarda oluşan kar ve buz kütleleri, yaya ve araç trafiğini aksatıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.