Kars'ta, Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller ışıklandırıldı
Kars'ta, Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler anısına temsili olarak yapılan kardan heykeller ışıklandırıldı.
Sarıkamış ilçesinde 3-4 Ocak tarihlerinde Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anısına düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında yapılan kardan heykeller, bu yıl da Kızılçubuk mevkisi ile Sarıkamış Kayak Merkezi oteller bölgesi olmak üzere iki noktada sergilendi.
Kayak merkezinde yapılan kardan heykellerin ışıklandırılması güzel görüntü oluşturdu.
Vatandaşlardan Türkü Doğa Demirci, AA muhabirine, kardan şehit heykellerinin ışıklandırılmayla dikkati çektiğini belirterek "Akşam üzeri bu kardan şehit heykellerinin ışıklandırması vardı. Gerçekten güzel görünüyor. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimizin ruhları şad olsun." dedi.
