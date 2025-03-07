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        Kars'ın ormanlarına yaban hayvanlarının takibi için fotokapanlar yerleştirildi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanlara, yaban hayatının takibi için ısı ve harekete duyarlı yeni fotokapanlar yerleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 13:19 Güncelleme: 07.03.2025 - 13:26
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        Kars'ın ormanlarına yaban hayvanlarının takibi için fotokapanlar yerleştirildi
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanlara, yaban hayatının takibi için ısı ve harekete duyarlı yeni fotokapanlar yerleştirildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ve Kars Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, 2 bin 200 rakımlı Karakurt bölgesi ile 2 bin 900 rakımdaki Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar alanına ısıya ve harekete duyarlı fotokapanlar yerleştirdi.

        Bölgedeki ormanlık alanda üreme ve barınma imkanı bulan ayı, kurt, vaşak, tilki, domuz ve tavşan gibi birçok yaban hayvanının hareketleri, fotokapanlarla çekilen video ve fotoğraflarla kayıt altına alınıyor.

        Ekipler, zaman zaman fotokapan verilerini inceleyerek hayvanların doğal yaşamına ilişkin bilgiler elde ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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