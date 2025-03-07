Kars'ta kızıl tilkiler karla kaplı arazide av mesaisinde

Kars'ın Susuz ilçesinde kızıl tilkilerin karla kaplı arazideki av mesaisi görüntülendi.

Kentte kar ve soğuk hava nedeniyle yaban hayvanları kırsalda yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Kars-Göle kara yolunun karla kaplı kırsalında görüntülenen kızıl tilkiler, dakikalarca beyaz örtü altındaki farenin hareketlerini dinleyerek avlarını yakalamaya çalıştı.

Avlanma becerileri dolayısıyla "kurnaz" ve "uyanık" olarak nitelendirilen tilkiler, bu zorlu doğa koşullarında yiyecek bulabilmek için tüm yeteneklerini sergiliyor.