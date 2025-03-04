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        Çevresi ağaçlarla çevrili, karla kaplanmış tren istasyonu dronla görüntülendi

        Kars'ın Selim ilçesinde, 56 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarınca (TCDD) ağaçlandırılan, bozkırın ortasındaki tren istasyonunun çevresi karla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 12:46 Güncelleme: 04.03.2025 - 12:54
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        Çevresi ağaçlarla çevrili, karla kaplanmış tren istasyonu dronla görüntülendi
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        Kars'ın Selim ilçesinde, 56 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarınca (TCDD) ağaçlandırılan, bozkırın ortasındaki tren istasyonunun çevresi karla kaplandı.

        TCDD tarafından 1969 yılında, Doğu Anadolu'daki yoğun kar yağışının rayları olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla binlerce çam fidanının dikilmesiyle ağaçlandırılan Selim Tren İstasyonu'nun çevresi yeniden beyaza büründü.

        Onlarca yıl içinde büyüyüp olgunlaşan ve tren yolunda tabii bir koruma duvarı oluşturan ağaçlar, istasyona da güzellik kattı.

        Tren istasyonunun içindeki zamana direnen tarihi bina da etkileyici görüntüler oluşturuyor.

        Yeşil çam ağaçlarının karla bütünleştiği istasyon, dronla görüntülendi.

        Kars'ın Selim ilçesindeki iki tren istasyonu, 56 yıldır bozkırın ortasında sıralı ağaçlarıyla trenlerin geçişlerine şahitlik ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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