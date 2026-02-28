Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu oluştu.



Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yer alan, sarıçam ormanlarının yanı sıra kristal karı ve uzun kayak pistleriyle öne çıkan 2 bin 634 rakımlı Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.





Merkezde yerli ve yabancı kayakseverler, kayak, snowboard ve kızağın keyfini çıkardı.



Kayak merkezinde hizmet veren otelin genel müdürü Kemal Sönmez, AA muhabirine, kar yağışının ardından hafta sonu tatili dolayısıyla pistlerde yoğunluk yaşandığını söyledi.



Son kar yağışıyla pistlerdeki kar kalınlığının 2 metreyi bulduğunu belirten Sönmez, "Meteorolojik veriler, kar yağışının mart ayında da devam edeceğini gösteriyor. Bu da bize kış sezonunun nisan ayına sarkacağını müjdeliyor. Öte yandan önümüz bayram, bölge otelleri olarak çeşitli indirim ve kampanyalar yaptık. Her bütçeye uygun konaklama alternatiflerimiz mevcut. Bu güzelim kristal karların keyfini çıkarmak için kayakseverleri davet ediyoruz." diye konuştu.



Kayak eğitmeni Erol Karabulut da bu sezon çok kar yağdığını dile getirerek, herkesi Sarıkamış'a davet etti.



İstanbul'dan gelen Duru Kerimoğlu da havanın pistin çok güzel olduğunu belirterek, ortamın tadını çıkarmaya çalıştıklarını anlattı.

