Kars'ta ekipler yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kadın için seferber oldu

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 55 yaşındaki hasta, ekiplerce hastaneye ulaştırıldı.



Kentte etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara yol açıyor.



Melikköy köyünde rahatsızlanan İbare Sultan Doğan'ı kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, kardan yolu kapanan köye gidemedi.



Bunun üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu açarak sağlıkçıların köye ulaşmasını sağladı.



Ekipler, vatandaşların yardımıyla hastayı ambulansa alarak ilk müdahaleyi yaptı.



Kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ambulansa yol boyunca eşlik eden ekipler, halat yardımıyla sürekli destek verdi.



Doğan, yoğun uğraşlar sonucu Arpaçay Devlet Hastanesine kaldırıldı.



