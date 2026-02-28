Canlı
        Kars'ta ekipler yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kadın için seferber oldu

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 55 yaşındaki hasta, ekiplerce hastaneye ulaştırıldı.

        Giriş: 28.02.2026 - 15:41
        Kars'ta ekipler yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kadın için seferber oldu

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 55 yaşındaki hasta, ekiplerce hastaneye ulaştırıldı.

        Kentte etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara yol açıyor.

        Melikköy köyünde rahatsızlanan İbare Sultan Doğan'ı kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, kardan yolu kapanan köye gidemedi.

        Bunun üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu açarak sağlıkçıların köye ulaşmasını sağladı.

        Ekipler, vatandaşların yardımıyla hastayı ambulansa alarak ilk müdahaleyi yaptı.

        Kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ambulansa yol boyunca eşlik eden ekipler, halat yardımıyla sürekli destek verdi.

        Doğan, yoğun uğraşlar sonucu Arpaçay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

