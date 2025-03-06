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        Kağızman Belediyesi ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ulaştırıyor

        Kağızman Belediyesi ramazan boyunca her gün ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasına üç çeşit sıcak yemek ulaştıracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 10:51 Güncelleme: 06.03.2025 - 11:40
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        Kağızman Belediyesi ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ulaştırıyor
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        Kağızman Belediyesi ramazan boyunca her gün ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasına üç çeşit sıcak yemek ulaştıracak.

        İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Kağızman Belediyesine bağlı ekipler, ramazan ayında da sosyal devlet anlayışıyla çalışmasını sürdürüyor.

        Kağızman Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Okan Daştan'ın himayelerinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen projede görevlendirilen ekipler, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek ihtiyaçlarını gideriyor.

        Daştan, ramazanın paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmaya büyük önem verdiklerini söyledi.

        İhtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını ifade eden Daştan, "Kağızman Belediyesi olarak, ilçemizdeki büyüklerimizi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Onların yanında olmak, sofralarına bir nebze de olsa katkıda bulunmak bizim için büyük bir mutluluk. Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerimizin yanında olmaya devam edeceğiz, Kağızman ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlı ramazanlar diliyorum." dedi.

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