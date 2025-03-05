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        Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

        Kars ve Ardahan'da, kar yağışının ardından soğuk hava etkili olmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 10:56 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:56
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        Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
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        Kars ve Ardahan'da, kar yağışının ardından soğuk hava etkili olmaya devam ediyor.

        Kars'ta soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma ve çatılarda sarkıtlar oluştu.

        Soğuk havaya rağmen, kar yağışıyla beyaza bürünen doğada ilgi çeken görüntüler oluştu.

        Karla kaplanan köyler ve araziler dronla havadan görüntülendi.

        - Ardahan

        Ardahan'da da soğuk hava etkili oldu.

        Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü.

        Soğuk hava nedeniyle bölgede buzlanma, kırağı ve sis oluştu.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 21 derece ölçüldüğü Göle ilçesinde de soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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