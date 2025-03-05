Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
Kars ve Ardahan'da, kar yağışının ardından soğuk hava etkili olmaya devam ediyor.
Kars ve Ardahan'da, kar yağışının ardından soğuk hava etkili olmaya devam ediyor.
Kars'ta soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma ve çatılarda sarkıtlar oluştu.
Soğuk havaya rağmen, kar yağışıyla beyaza bürünen doğada ilgi çeken görüntüler oluştu.
Karla kaplanan köyler ve araziler dronla havadan görüntülendi.
- Ardahan
Ardahan'da da soğuk hava etkili oldu.
Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü.
Soğuk hava nedeniyle bölgede buzlanma, kırağı ve sis oluştu.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 21 derece ölçüldüğü Göle ilçesinde de soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.
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