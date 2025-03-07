Fadik Sevin Atasoy'dan, tekelleşme sorusuna net yanıt

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, Nişantaşı'nda görüntülendi.

ANNE - KIZ AYNI FİLMDE

Annesi Emel Göksu ile birlikte bir sinema filminde rol alacaklarını belirten Fadik Sevin Atasoy; "Annemle birlikte bir projeye başlıyoruz. Filmde anne - kızı canlandıracağız. Şu an hazırlık aşamasında. Ayrıca dijital projelerimiz de olacak" dedi.

Seyahat etmeyi çok sevdiğini söyleyen Fadik Sevin Atasoy; "En çok Stockholm’a bayıldım. Çok güzel bir şehir. Gece hayatı hakkında pek fikrim yok ama tasarım ve sinema alanında çok başarılılar" ifadelerini kullandı.

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