Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Fadik Sevin Atasoy'dan, tekelleşme sorusuna net yanıt - Magazin haberleri

        Fadik Sevin Atasoy'dan, tekelleşme sorusuna net yanıt

        Oyunculuk dünyasında son günlerin ana konusu olan tekelleşmeyle ilgili bir tepki de Fadik Sevin Atasoy'dan geldi. Atasoy, bir projede işinin gasp edildiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 08:32 Güncelleme: 07.03.2025 - 08:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İşim gasp edildi"
        ABONE OL

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, Nişantaşı'nda görüntülendi.

        ANNE - KIZ AYNI FİLMDE

        Annesi Emel Göksu ile birlikte bir sinema filminde rol alacaklarını belirten Fadik Sevin Atasoy; "Annemle birlikte bir projeye başlıyoruz. Filmde anne - kızı canlandıracağız. Şu an hazırlık aşamasında. Ayrıca dijital projelerimiz de olacak" dedi.

        Seyahat etmeyi çok sevdiğini söyleyen Fadik Sevin Atasoy; "En çok Stockholm’a bayıldım. Çok güzel bir şehir. Gece hayatı hakkında pek fikrim yok ama tasarım ve sinema alanında çok başarılılar" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "TEKELLEŞME SORUSUNA NET YANIT"

        Fadik Sevin Atasoy, sektörde yaşanan tekelleşmeyle ilgili olarak, "Sizin rolünüzün elinizden alındığı, mağdur edildiğiniz zamanlar oldu mu?" sorusuna; "Tek cevap vereceğim, başka soru olmasın. Evet, oldu" diyerek net bir yanıt verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #fadik sevin atasoy
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ece Gürel hayatını kaybetti
        Ece Gürel hayatını kaybetti
        Çocuklara ketamin verdi! Aile içi cinsel istismar raporu hazırladı! Kâbus profesör için karar!
        Çocuklara ketamin verdi! Aile içi cinsel istismar raporu hazırladı! Kâbus profesör için karar!
        7 il emekliye ayrıldı
        7 il emekliye ayrıldı
        Çocuklardan cephane çıktı!
        Çocuklardan cephane çıktı!
        "Amerika'nın altın çağı daha yeni başladı"
        "Amerika'nın altın çağı daha yeni başladı"
        Çay ocağına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
        Çay ocağına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
        Macron'dan Putin'e: Tarihi yanlış yorumluyor
        Macron'dan Putin'e: Tarihi yanlış yorumluyor
        Yağış yok; sis, don ve buzlanma var
        Yağış yok; sis, don ve buzlanma var
        'Oscar'lık yemek performansları
        'Oscar'lık yemek performansları
        Moda dünyası güçlerini birleştiriyor
        Moda dünyası güçlerini birleştiriyor
        Kardeşin duymaz, göçmen kadınlar duyar!
        Kardeşin duymaz, göçmen kadınlar duyar!
        "Bu maçın tek sorumlusu Mourinho'dur!"
        "Bu maçın tek sorumlusu Mourinho'dur!"
        "Tur henüz bitmedi"
        "Tur henüz bitmedi"
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        "Cenazeme gelmeyecek"
        "Cenazeme gelmeyecek"
        Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı!
        Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı!
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi