Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta evinin bahçesindeki çöp yığınına silah gizleyen zanlı tutuklandı

        Kars'ta yasa dışı silah ticareti operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 10:23 Güncelleme: 06.03.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta evinin bahçesindeki çöp yığınına silah gizleyen zanlı tutuklandı
        ABONE OL

        Kars'ta yasa dışı silah ticareti operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı silah ticareti yapıldığı iddiasıyla bir adrese operasyon düzenledi.

        Polis ekiplerince A.A'nın ikametinde yapılan aramada, evde ve bahçeye bırakılan çöp yığınlarının altında çöp poşetlerinin içinde silah bulundu.

        Operasyonda 1 kalaşnikof tüfek, 2 kalaşnikof şarjörü, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        Menkul satış sözleşmelerine dövizle ödeme esnekliği
        Menkul satış sözleşmelerine dövizle ödeme esnekliği
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        "Katil zanlısı soğukkanlı konuştu!"
        "Katil zanlısı soğukkanlı konuştu!"
        Bile bile lades: Cuesta
        Bile bile lades: Cuesta
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Arda Güler'e Almanya'dan iki talip!
        Arda Güler'e Almanya'dan iki talip!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Elektronik kelepçeli vahşetin görüntüsü çıktı!
        Elektronik kelepçeli vahşetin görüntüsü çıktı!
        Ağabeyini öldürdü! Müebbet istenirken seken mermi kurtardı!
        Ağabeyini öldürdü! Müebbet istenirken seken mermi kurtardı!
        Panama'dan Trump'a: Bir kez daha yalan söylüyor
        Panama'dan Trump'a: Bir kez daha yalan söylüyor
        Türkiye'de de yayıldı
        Türkiye'de de yayıldı
        Güney Kore'de savaş uçağı yanlışlıkla bomba attı
        Güney Kore'de savaş uçağı yanlışlıkla bomba attı
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        Macron: ABD Ukrayna ile devam etmezse biz hazır olmalıyız
        Macron: ABD Ukrayna ile devam etmezse biz hazır olmalıyız
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
        Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
        Çevresi ağaçlarla çevrili, karla kaplanmış tren istasyonu dronla görüntülen...
        Çevresi ağaçlarla çevrili, karla kaplanmış tren istasyonu dronla görüntülen...
        Aras Nehri'nde balık ölümleri
        Aras Nehri'nde balık ölümleri
        Kars'ta şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Kars'ta şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Sarıkamış'ta buzla kaplanan havuzlarda zorlu alabalık üretimi
        Sarıkamış'ta buzla kaplanan havuzlarda zorlu alabalık üretimi
        Kars'ta asırlık tandırlar ramazan sofraları için yandı
        Kars'ta asırlık tandırlar ramazan sofraları için yandı