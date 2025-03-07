Kağızman Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Daştan'dan yaşlılara ziyaret

Kağızman Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Okan Daştan, ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Ramazan ayı nedeniyle yaşlı ve hasta vatandaşları evlerinde ziyaret eden Daştan, yaşlıların sorunlarını dinleyerek sağlık durumları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Kağızman İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli doktor ve hemşireler de yaşlı vatandaşlarımızın rutin sağlık kontrollerini gerçekleştirdi.

Kaymakam Daştan, yaşlıların her zaman yanlarında olduklarını ve onların toplumun gözbebeği olduğunu söyledi.

Tarihi sorumluluktan bahseden Daştan, "Yaşlılarına sahip çıkan bir toplum, kültürel değerlerine ve tarihine de sahip çıkar. Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, kişi, kurum ve devlet olarak öncelikli görevimizdir." dedi.

Herkesin ramazan ayını kutlayan Daştan, "Bu mübarek Ramazan ayı nedeniyle yaşlılarımızı yalnız bırakmayarak, her zaman ve her koşulda yanların olduğumuzu belirtmek istedim. Bu vesile ile gölgesinde yetiştiğimiz, sevgi ve saygıyı en çok hak eden çınarlarımıza, emektarlarımıza, saygıdeğer büyüklerimize sağlıklı, huzurlu, mutlu uzun ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.